Bruxa solta? 'No São Paulo a bruxa já é quase um funcionário', diz Tironi

O apresentador Eduardo Tironi comentou no UOL News Esporte mais um episódio do drama das lesões no São Paulo. Dessa vez, é o volante Pablo Maia que deve fazer cirurgia e ficar afastado dos gramados.

No São Paulo, a bruxa está solta há uns seis anos. Ela está solta, passa lá, toma um Gatorade depois do treino, ela participa de tudo lá, deve participar das reuniões no São Paulo, ela já é quase que um funcionário do São Paulo, a bruxa.

Lucas Moura, Pablo Maia, Luís Gustavo voltando, Wellington Rato, Rafinha, Moreira e Wellington — essa é a lista de machucados do São Paulo. Sendo que o Pablo Maia é uma contusão seríssima, que vai obrigar o jogador a fazer uma operação, que vai tirar ele da Copa América e que provavelmente vai impedir que ele seja vendido nesse meio de ano, como era expectativa do São Paulo. Eduardo Tironi

