Frases de Ayrton Senna: veja mensagens inspiradoras do ídolo brasileiro

Ayrton Senna deixou o seu nome eternizado na Fórmula 1 e há 30 anos teve a sua vida abreviada num acidente no GP de San Marino, em Ímola, na Itália. Confira abaixo algumas frases que marcaram a trajetória do tricampeão mundial.

Frases de Ayrton Senna

Atrás das dificuldades é que a gente acaba encontrando mais força, mais certeza daquilo que a gente realmente quer. Isso só serve para fortalecer a personalidade, o caráter e os valores humanos. Se fosse tudo fácil, não teria tanto sabor, tanto prazer em uma vitória.

O medo faz parte da vida da gente. Algumas pessoas não sabem como enfrentá-lo, outras - acho que estou entre elas - aprendem a conviver com ele e o encaram não como uma coisa negativa, mas como um sentimento de autopreservação.

Não sei dirigir de outra maneira que não seja arriscada. Quando tiver de ultrapassar vou ultrapassar mesmo. Cada piloto tem o seu limite. O meu é um pouco acima do dos outros.

Se você quer ser bem sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si.

Tento meu melhor em tudo o que eu faço. É o meu temperamento, não consigo fazer nada pela metade. Quando me proponho a fazer alguma coisa vou a fundo e dou o meu melhor.

Tudo o que consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir meus objetivos, muito desejo de vitória. Vitória na vida, e não como piloto.

Seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá.

A vontade de vencer é o que me mantém participando numa corrida, num campeonato de F1. Não existe nada que me dê mais motivação do que isso.

Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tinha a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso através de Jesus e experimentar ele de uma forma mais viva, só melhorou. Só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida, desde então.

Tenho (muitos inimigos). É uma consequência da competitividade, e de tão competitivo que eu sou, como personalidade. Mas esses inimigos estão concentrados ali na minha profissão, na competição, não fora.

No mundo da F1 você encontra adversários fora das pistas que às vezes são tão ou mais difíceis que os carros ou os outros pilotos.

Não existe mérito de uma pessoa na F1. Mérito existe de uma equipe. São os mecânicos, os projetistas, os patrocinadores, que financiam o equipamento. Os fornecedores de motores, de pneus, enfim, é um conjunto de pessoas.

Drogas nunca fizeram parte da minha vida. No que eu realmente faço parte (na F1) é da competição, no desejo de vitória, na preparação, nos treinos... Sempre foi muito trabalho, e é ali que eu me identifico mais. Toda a badalação não faz parte do meu estilo, da minha vida. Mesmo se você está numa profissão que requer muito empenho é inviável você ter altas badalações e, no dia seguinte, estar em forma para guiar um carro de corrida com eficiência.

(*) Com informações de Senna.com, programa Roda Viva (1986) e programa Sucesso (1994).