Algoz do Corinthians no salão ganha chance para jogar no campo do Palmeiras

Odara Friche, 16 anos, joia do salão do Palmeiras, ganhou uma chance para jogar no time sub-17 de campo.

O que aconteceu

Odara se apresentará hoje ao time sub-17 do Palmeiras. Ele iniciará um processo de transição e será avaliado neste período. Caso se destaque, o jovem poderá negociar um contrato profissional com o Alviverde e o valor de uma multa rescisória.

O camisa 10 do time de salão de sua categoria ganhou destaque no último fim de semana após marcar três gols contra o Corinthians na final do Metropolitano A1 sub-18 no último sábado (27). A partida foi encerrada com 5 a 2 para o Alviverde quando uma discussão entre os jogadores resultou em uma briga com invasão de torcedores identificados com uniformes da organizada Gaviões da Fiel na quadra do ginásio Presidente Ciro II, na Penha, zona leste de São Paulo.

A reportagem apurou que a decisão de Odara ganhar uma chance no time de campo já havia sido tomada mesmo antes do destaque do jogador na final do último fim de semana. O jovem é acompanhado de perto desde que chegou ao Palmeiras.

Movimento não é novidade na base do Palmeiras. Endrick, Fabinho, Garcia, Jhon Jhon e Luis Guilherme começaram suas carreiras no salão e depois fizeram uma transição para o campo. Hoje eles fazem parte do elenco treinado por Abel Ferreira.

Quem é Odara Friche?

Odara Friche, jovem de 16 anos do salão do Palmeiras, vai ganhar uma chance para jogar no campo Imagem: Murilo Matheus

Odara é um apelido, o nome da joia palmeirense de 16 anos é Odanagué Okin Rodrigues de Souza Friche. O nome de Odara é de origem yorubá e significa "aquele que veio para trazer prosperidade e amor". O nome dele seria Odara, mas acabou virando apelido.

Ele atua como ala no futsal e como meia no futebol de campo. As características de Odara que chamaram a atenção no Palmeiras foram: dribles rápidos em espaços curtos, visão de jogo, boas tomadas de decisões, boa aceleração/desaceleração e bom passe.

O jovem chegou ao Palmeiras em 2022 e já passou por dois rivais do Alviverde. Os clubes anteriores de Odara foram Gremetal, Santos, Portuários, Corinthians.

Natural de São Paulo, Odara já conquistou vários títulos na base do salão do Palmeiras e foi artilheiro duas vezes. Alguns dos títulos foram Estadual Sub-9, Paulista Sub-10, Metropolitano e Estadual Sub-12, Ibercup Sub-13, Copa Votorantim Sub-15, Metropolitano e Estadual Sub-16 e Metropolitano Sub-18.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.