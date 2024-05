Cruzeiro anuncia a contratação de Cássio: 'o gigante chegou'

A 'novela Cássio' teve o final esperado. O Cruzeiro confirmou nesta terça-feira (21) a contratação do goleiro.

O que aconteceu

Cássio chegou à Toca da Raposa vestindo a camisa do Cruzeiro e posou com bandeira do clube. O time divulgou vídeo do momento, com a legenda "o gigante chegou". O novo reforço foi recepcionado por torcedores cruzeirenses.

O clube ainda não anunciou o tempo de contrato. O goleiro de 36 anos rescindiu com o Corinthians, que era válido até o fim de 2024, na última semana. Segundo apuração do UOL, o novo acordo tem duração de três temporadas.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, entregou uma camisa de goleiro do clube ao reforço. O item ainda não conta com a numeração que será utilizada por Cássio em seu novo clube.

Cássio se despediu do Corinthians após mais de 12 anos defendendo o Alvinegro. O goleiro foi o segundo atleta que mais vestiu a camisa do clube na história, com 712 partidas, e conquistou nove títulos durante sua passagem,

O Cruzeiro será o terceiro clube brasileiro da carreira de Cássio. Além do Corinthians, o arqueiro já defendeu o Grêmio, clube no qual foi revelado para o futebol. O goleiro de 36 anos também vestiu as camisas de PSV e Sparta Roterdã, ambos da Holanda.

Anderson vem sendo o titular da meta do Cruzeiro nos últimos jogos. O goleiro contratado em 2023 assumiu o posto de titular após Rafael Cabral se transferir ao Grêmio.