Conmebol confirma jogos do Internacional em Barueri e Caxias do Sul

Sem a possibilidade de usar o Beira-Rio em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul, o Internacional teve confirmados os locais dos próximos jogos como mandante na Copa Sul-Americana de 2024. A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) acatou as sugestões para o Colorado usar a Arena Barueri e o estádio Alfredo Jaconi.

"Barueri e Caxias nos esperam! A Conmebol confirmou, e a Arena Barueri e o Alfredo Jaconi receberão os dois próximos jogos do Inter como mandante pela Sul-Americana", confirmou o time gaúcho nesta terça-feira.

Para encarar o Belgrano, no dia 28 de maio, pela sexta rodada do torneio continental, o Inter indicou a Arena Barueri. Em comunicado oficial, o time gaúcho agradeceu ao Palmeiras, uma vez que o estádio é gerido por uma empresa de Leila Pereira, presidente do clube alviverde.

"Um agradecimento muito especial à Sociedade Esportiva Palmeiras pela parceria e cedência do local para essa indicação. O clube paulista vem sendo um parceiro fundamental na doação de donativos para os mais necessitados no Rio Grande Sul, auxiliando de maneira importante e impactante os mais atingidos", exaltou o Internacional.

Já para o duelo contra o Delfín, no dia 8 de junho, ainda pela quinta rodada da Sul-Americana, o clube escolheu o Alfredo Jaconi. "O Internacional agradece ao Esporte Clube Juventude por abrir as portas do seu estádio para podermos continuar a nossa luta dentro da competição continental", completou o time gaúcho.