Com elenco completo, Palmeiras treina dinâmicas de jogo em preparação para duelo contra o Botafogo-SP

O Palmeiras se prepara para o duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil contra o Botafogo-SP. A equipe deu sequência aos treinos na Academia de Futebol, na manhã desta terça-feira. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

O técnico Abel Ferreira contou com elenco completo para as atividades. Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, em fase final de recuperação das cirurgias no joelho direito, assim como o volante Aníbal Moreno, que teve um trauma no olho direito, participaram dos trabalhos.

Em tempos de playoffs na @NBA... ???? Dia iniciado com a categoria do Rômulo na sua TL! ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/YroCQ9LX6v ? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2024

Na primeira atividade técnica do dia, os defensores aprimoraram saídas de bola com marcação alta, enquanto meio-campistas e atacantes aperfeiçoaram balanços e construções de jogadas contra uma linha baixa. Na sequência, houve uma movimentação com duas equipes e em dimensões reduzidas.

O Verdão tem a vantagem para garantir a vaga nas oitavas de final da competição. No jogo de ida, o Alviverde venceu o Botafogo-SP por 2 a 1. Rony e Estêvão anotaram os gols palmeirenses, enquanto Patrick fez para os visitantes.

Com o Campeonato Brasileiro paralisado devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras ganhou a semana livre para se preparar para o confronto. A equipe finaliza a preparação na manhã de quarta-feira, novamente na Academia de Futebol.