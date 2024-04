Ypiranga x Athletico-PR: confira informações e onde assistir ao duelo pela Copa do Brasil

O Athletico-PR estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, pela terceira fase. Os paranaenses enfrentam o Ypiranga-RS às 18h (de Brasília), em Erechim. A partida terá transmissão do Prime Video.

Os donos da casa estão embalados na temporada. O Ypiranga começou bem a Série C, sendo uma das equipes com 100% de aproveitamento. Os gaúchos apostam no fator casa para surpreender o Athletico.

Do outro lado, o Athletico-PR vem tendo boas atuações sob o comando do técnico Cuca. Os paranaenses ficaram em terras gaúchas após o empate em Caxias do Sul contra o Juventude no último domingo, por 1 a 1.

???? Tudo pronto para a estreia na Copa do Brasil! Seguimos daqui a pouco pra Erechim. ?? https://t.co/hXDv1SbeQi ? José Tramontin/athletico.com.br #Athletico #CopaDoBrasil pic.twitter.com/kygp2f0Yx1 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 30, 2024

Para esta partida, os visitantes não contarão com o experiente Fernandinho, poupado. Por outro lado, o atacante uruguaio Canobbio é presença certa.

FICHA TÉCNICA



YPIRANGA-RS x ATHLETICO-PR

Local: estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)



Data: 1º de maio de 2024, quarta-feira



Hora: 18h (de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)



Assistentes: Bruno Muller (SC) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

YPIRANGA: Alexander; Gedeílson, Fernando, Windson e William Gomes; Anderson Uchôa, Lucas Marques e Alisson Taddei; Jhonatan, Reifit e Edson Carius



Técnico: Thiago Carvalho

ATHLETICO: Bento, Léo Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel; Erick, Gabriel, Felipinho e Cuello; Canobbio e Pablo



Técnico: Cuca