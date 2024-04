Michael marca, Al-Hilal ganha do Al-Ittihad e vai à final da Copa do Rei Saudita

Com gol de Michael, o Al-Hilal ganhou do Al-Ittihad por 2 a 1 pela semifinal da Copa do Rei Saudita, nesta terça-feira, no King Abdullah Sports City. A equipe do brasileiro ficou com um a menos devido a expulsão de Savic no fim da primeira etapa.

Agora, o time de Jorge Jesus espera o vencedor do confronto entre Al-Nassr e Al Khaleej. O confronto vai acontecer às 15h (de Brasília) dessa quarta-feira, no mesmo local.

O Al-Hilal volta a focar na liga saudita em que enfrenta o Al Taawon às 12h dessa sexta-feira, fora de casa. Já o Al-Ittihad encara o Abha na mesma data, às 15h, distante de seus domínios.

O jogo

O jogo começou movimentado, com Hamdallah abrindo o placar para o Al-Ittihad. O lance, porém, foi anulado pelo VAR por impedimento.

Mais tarde, aos 24 minutos, o Al-Hilal fez 1 a 0 no marcador: Malcom cruzou e, após o corta-luz de Mitrovic, Michael completou para o fundo do gol. O camisa 96 ficou perto de ampliar a vantagem, mas parou no goleiro Al-Mayouf.

Já na reta final da primeira etapa, Malcom balançou as redes, mas o lance foi anulado por impedimento no começo da jogada. Superior no jogo, o time de Jorge Jesus ficou em desvantagem numérica, já que, aos 41, Savic foi expulso por entrada em Al-Ghamdi.

Com 15 minutos de acréscimos, o Al-Ittihad ainda tentou deixar tudo igual antes do intervalo. Hamdallah tentou encobrir o goleiro Bono, mas mandou por cima do travessão.

Em busca do empate, os comandados de Marcelo Gallardo pressionavam. O Al-Hilal, por outro lado, se segurava para manter a vitória parcial.

Aos 22 minutos, Hamdallah completou cruzamento e deixou tudo igual para o Al-Ittihad. Depois do gol, ambas equipes tiveram chances de marcar, com Kanté e Rúben Neves.

Em contra-ataque, Saud Abdulhamid recebeu belo passe e colocou o Al-Hilal na frente do placar novamente, dessa vez, de forma definitiva.