Lavieri: Casa de aposta confia que assumirá lugar da Crefisa no Palmeiras

Danilo Lavieri, colunista do UOL, afirmou na Live do Palmeiras, no Youtube do UOL Esporte, que a Esportes da Sorte está muito confiante de que será a nova patrocinadora máster do Alviverde em 2025.

O que ele disse

No domingo estive no Allianz Parque para participar do Dia de Craque e encontrei neste evento pessoas ligadas a Esportes da Sorte, e eles estão bem animados. Eles têm confiança de que vão apresentar a melhor proposta [pelo patrocínio máster]. Olhando todo o mercado, patrocínio de campeonatos, televisão, naming rights, vai ser bet [o novo patrocinador máster do Palmeiras]. Ninguém vai fazer proposta melhor. Cada época temos empresas que competem, teve a Coca-Cola, teve a época que os bancos competiam, agora é bet. Eu tenho essa convicção que o novo patrocinador do Palmeiras vai ser bet, e a Esportes da Sorte está muito confiante. A Pixbet tem possibilidade, mas menos porque já investe muita grana em outros clubes. Imagino que a Esportes da Sorte esteja bastante confiante, lembrando que eles já estão com o time feminino. Vejo eles como os favoritos.

Massini defende sequência de Veiga no time titular

Raphael Veiga voltou a ser assunto na coletiva de Abel Ferreira após o empate contra o São Paulo. O meia não vive bom momento, mas Abel indicou que ele seguirá na equipe.

Veiga só deixará a equipe se tiver uma lesão. Abel considera Veiga um dos líderes desse elenco do Palmeiras, e quer recuperar o seu bom futebol ao invés de sacá-lo do time titular. O jogador está a seis jogos sem marcar e a cinco sem dar nenhuma assistência.

A parte que mais chama atenção na coletiva do Abel é: se calhar, o Veiga perdeu a forma jogando e, se calhar, vai voltar a forma jogando. Quando ele fala isso, o perder a forma pode ser confiança ou um monte de coisa. Eu imagino que seja confiança, se ele está sem confiança para jogar, tirá-lo do time seria deixá-lo ainda mais sem confiança. Eu acho que o Abel está certo, isso é polêmico. Alguém vai dizer que passo pano para o Abel. Paulo Massini.

Último clássico de Endrick pelo Palmeiras

No Choque-Rei de ontem, Endrick fez seu último clássico com a camisa do Palmeiras. O atacante não conseguiu se destacar e deu lugar a Rony aos 21 minutos do 2º tempo.

Na opinião de Paulo Massini, o jovem não jogou nada e não tem feito grandes atuações pelo Alviverde.

Em 15 jogos na atual temporada, Endrick marcou apenas três gols e deu uma assistência.

Eu vou dar minha opinião, e pode ser polêmica: Endrick não jogou nada contra o São Paulo. Ele não tem jogado assim tão bem no últimos jogos. E contra o São Paulo não jogou nada, nada, nada. Não está legal.

