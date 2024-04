Estreia de Renato Gaúcho como jogador do Grêmio completa 44 anos

O Grêmio usou as redes sociais para comemorar nesta terça-feira os 44 anos da estreia de Renato Gaúcho no clube. No dia 30 de abril de 1980, o técnico fez sua primeira partida pelo Imortal ainda como jogador.

"No dia 30 de abril de 1980, Renato Portaluppi fazia sua estreia com a camisa do Grêmio. Foi em amistoso contra o Novo Hamburgo, no antigo Estádio Santa Rosa, que acabou 2 a 2. Há exatamente 44 anos. O resto é história!", destacou o clube gaúcho.

O casamento entre o atacante e o Grêmio durou até 1987, quando ele se transferiu para o Flamengo. Renato Gaúcho retornou ao Tricolor em 91. Somando as duas passagens, acumulou 197 jogos e 54 gols.

A passagem como jogador rendeu uma série de títulos a Renato Gaúcho no Grêmio. Destaque para as conquistas da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes de 1983.