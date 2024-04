DM: Pablo Maia passará por cirurgia no São Paulo, e Welington tem lesão constatada

O São Paulo atualizou nesta terça-feira o quadro clínico do volante Pablo Maia e do lateral esquerdo Welington. Fora do Choque-Rei da última segunda-feira, o primeiro precisará por uma cirurgia para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Pablo Maia se machucou no último lance da atividade da véspera do clássico contra o Palmeiras. O clube analisava o caso e não descartava a possibilidade de um tratamento convencional, sem necessidade de cirurgia, mas ele realizou novos exames e consultou especialistas, que indicaram a operação.

Já Welington realizou exames de imagem que detectaram uma lesão ligamentar no tornozelo direito. O atleta sentiu dores no local e foi substituído no segundo tempo do Choque-Rei da última segunda-feira, no Morumbis.

O ala já iniciou o processo de recuperação com os fisioterapeutas no CT da Barra Funda. Já Pablo Maia fará cirurgia nesta quarta-feira.

A dupla se junta a Lucas Moura (lesão na região posterior da coxa esquerda), Rafinha (fratura na fíbula esquerda) e Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo), também entregues ao departamento médico.

Em contrapartida, Luiz Gustavo, Moreira e James Rodríguez voltaram a ser relacionados no São Paulo depois de se recuperarem de suas respectivas lesões.

Com DM cheio, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira para enfrentar o Águia de Marabá, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida está agendada para as 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém.