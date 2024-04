Corinthians da Inglaterra procura técnico e pede currículos no Instagram

Do UOL, em Porto Alegre

O Corinthians está atrás de treinador. Não, António Oliveira não foi demitido. É o Corinthians da Inglaterra, o Corinthian-Casuals. E interessados podem mandar seus currículos pelo Instagram.

O que aconteceu

Em seu perfil oficial, o Corinthians-Casuals lançou um convite para que interessados em treinar o time enviem seus currículos para o e-mail: vicechair@ccfcltd.co.uk.

"Se você está interessado na posição e tem a experiência adequada, envie sua candidatura", alerta a postagem no Instagram.

A reportagem do UOL tentou contato com o clube, mas não teve resposta até o fechamento desta reportagem.

Na solicitação está sublinhado que é preciso ter experiência e, evidentemente, disponibilidade para trabalhar e morar na Inglaterra.

A escolha do novo treinador mira a próxima temporada. No último sábado, a derrota para o Westfield por 3 a 0 encerrou os compromissos do Corinthian-Casuals e o atual treinador já tinha anunciado sua saída.

Oferta de trabalho nas redes sociais

A seleção de técnicos pelas redes sociais não é novidade para o clube. Em 2022, Tony Reid foi contratado após enviar seu currículo em oferta de emprego semelhante. Naquela ocasião o clube utilizou o Twitter (atualmente chamado de X).

Não deu muito certo e Reid sequer terminou a temporada, sendo substituído por Paul Barnes, pai do atacante Harvey Barnes, do Newcastle. A trajetória dele no comando, porém, não foi tão positiva.

O Casuals terminou a Isthmian League One South (correspondente à sétima divisão) em último lugar com apenas 21 pontos em 40 jogos, sofrendo 101 gols ao longo da competição.

Relação com o Corinthians

O clube inglês se orgulha de ter sido inspiração na fundação do Corinthians. Em suas redes sociais deixa claro relação com o time paulista, além de usar ao fim de cada publicação 'Vai Corinthians'.

O Corinthian-Casuals existe a partir da junção do Corinthian Football Club (que inspirou a fundação do Timão) e do Casuals. A inspiração surgiu de uma excursão que os ingleses fizeram ao Brasil.