UFC Vegas 91: onde assistir a Nicolau x Perez, horário e card completo

O UFC Vegas 91 acontece neste sábado (27), no UFC Apex, em Las Vegas, Estados Unidos. A principal luta da noite tem participação brasileira: o mineiro Matheus Nicolau, número 5 no ranking do peso-mosca, enfrentará o norte-americano Alex Perez, oitavo lutador melhor posicionado na categoria.

O card principal começa às 20h (de Brasília) e terá transmissão da Band (TV aberta) e do UFC Fight Pass. As preliminares terão início às 17h, e serão transmitidas integralmente no streaming da liga. O canal do UOL Esporte no YouTube exibirá as três primeiras lutas do evento.

Matheus Nicolau volta ao octógono após mais de um ano da derrota para Brandon Royval. O brasileiro tinha luta marcada com Manel Kape em janeiro deste ano, mas seu adversário não bateu o peso necessário. O card deste sábado também previa participação do 'Starboy', mas ele desistiu da revanche por conta de lesão na costela. Assim, Alex Perez será o rival do mineiro.

Outros seis brasileiros compõem o card do UFC Vegas 91. O principal destaque fica para o embate 100% nacional entre Ariane Lipski e Karine Silva, duas lutadoras top-15 no peso-mosca. Jhonata Diniz, Rani Yahya, Caio Machado e Ketlen Souza serão os outros representantes do Brasil no octógono do UFC Apex.

Todas as 13 lutas do card foram confirmadas após a pesagem desta sexta (26). David Onama e James Llontop se apresentaram à balança acima do limite de peso das respectivas categorias, mas os embates seguem programados sob punição de 20% da bolsa.

UFC Vegas 91 - Nicolau x Perez

Card principal — 20h (de Brasília) — Band e UFC Fight Pass

Peso-mosca: Matheus Nicolau x Alex Perez

Peso meio-pesado: Ryan Spann x Bogdan Guskov

Peso-mosca: Ariane da Silva x Karine Silva

Peso-pesado: Austen Lane x Jhonata Diniz

Peso-pena: Jonathan Pearce x David Onama

Peso meio-médio: Tim Means x Uros Medic

Card preliminar — 17h — UFC Fight Pass (três primeiras lutas no YouTube do UOL Esporte)

Peso-galo: Rani Yahya x Victor Henry

Peso-leve: Austin Hubbard x Michal Figlak

Peso-pesado: Don'Tale Mayes x Caio Machado

Peso-palha: Marnic Mann x Ketlen Souza

Peso-leve: James Llontop x Chris Padilla

Peso-mosca: Ivana Petrovic x Liang Na

Peso-leve: Gabriel Benitez x Maheshate