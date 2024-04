STJD: Como Textor tenta suspender processo que pode gerar suspensão pesada

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

John Textor, dono da SAF do Botafogo, tenta suspender o julgamento por não ter apresentado as provas sobre manipulação que diz ter, após ser cobrado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A movimentação acontece depois de reunião na última semana.

O que aconteceu

A defesa do empresário pediu a suspensão do processo. O tribunal ainda não respondeu sobre o tema. Inicialmente, o julgamento vai acontecer no próximo dia 6. Ele já foi adiado uma vez.

Como houve pedido de instauração de inquérito do John Textor em relação a esse fato específico da manipulação, isso sim deveria gerar a suspensão desse outro processo. Isso já foi requerido por nós e vai haver decisão sobre esse tema Michel Assef Filho, advogado de Textor

Textor foi ao tribunal na semana passada para uma reunião. Ele defendeu os relatórios da empresa Good Game, usados por ele como base para denunciar uma suposta manipulação de partidas no futebol brasileiro.

"A discussão é mais profunda, é sobre a essência que ele trouxe. Será que é preciso criar um protocolo para criar as denúncias de manipulação que ele trouxe? Como um dirigente de uma entidade desportiva toma conhecimento dessa denúncia? A Justiça Desportiva tem capacidade de fazer um inquérito profundo? Não tem. É preciso criar ferramentas para a Justiça agir, para que o dirigente possa se manifestar. Acho que a discussão é mais profunda aqui. Não tem vitória nem derrota, todos buscamos um bem comum que é o futebol", explicou Michel Assef.

O empresário foi denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A primeira infração (artigo 220) é por "deixar de colaborar com órgãos da Justiça Desportiva na apuração de irregularidades". A pena de multa pode chegar a R$ 100 mil neste item. A segunda infração é "deixar de cumprir ou retardar cumprimento de decisão da Justiça Desportiva". Nessa, ele pode levar suspensão de 90 a 360 dias, além de multa de até R$ 100 mil.

Uma condenação nesse segundo artigo fica no histórico e pode gerar eliminação do futebol, caso haja reincidência.

Textor punido

Textor já foi punido uma vez pelo STJD, mas em outro caso. Em julgamento sobre as declarações após a derrota do Botafogo para o Palmeiras no Brasileiro do ano passado, que aconteceu na sexta (26), ele foi enquadrado em dois artigos e teve punição total de 45 dias de suspensão e R$ 100 mil de multa.

A defesa também tinha incluído o julgamento de ontem no pedido de suspensão. O requerimento, porém, não foi à frente.