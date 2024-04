Palmeiras divulga informações sobre venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil; veja preços

O Palmeiras divulgou nesta sexta-feira informações sobre a venda de ingressos para a estreia da equipe na Copa do Brasil. O Verdão enfrenta o Botafogo-SP no dia 2 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela terceira fase da competição.

Para esta partida, o Alviverde reduziu o preço dos ingressos, que tem valores entre R$ 80 e R$ 160. A comercialização de entradas acontece de forma exclusiva através do site www.ingressospalmeiras.com.br

Os sócios Avanti terão prioridade na compra e poderão adquirir seus ingressos a partir das 12 horas deste sábado. A venda para esse público é dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, classificados de zero a cinco estrelas. Depois disso, a venda para o público geral começa na segunda-feira, às 10 horas.

A terceira fase da Copa do Brasil acontece em jogos de ida e volta, com adversários e mando de campo definidos por sorteio. O segundo jogo acontece em Ribeirão Preto, no dia 23 de maio, no Estádio Santa Cruz, às 19 horas.

Confira os preços dos ingressos:

Gol Norte - R$ 80



Superior Norte - R$ 100



Superior Sul - R$ 100



Superior Leste - R$ 120



Superior Oeste - R$ 120



Gol Sul - R$ 130



Central Leste - R$ 140



Central Oeste - R$ 160