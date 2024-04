John Textor é suspenso por 45 dias pelo STJD e multado em R$ 100 mil

Durante a tarde desta sexta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) decidiu que John Textor, dono da SAF do Botafogo, precisará cumprir 45 dias de suspensão e pagar uma multa de R$ 100 mil por causa de suas declarações após a partida contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro de 2023.

Por já ter recebido uma suspensão preventiva no final do ano passado, John Textor já ficou afastado por 28 dias e, agora, só precisará cumprir o restante da pena (17 dias). Neste período, ele não poderá estar presente nos jogos do Botafogo, seja como mandante ou visitante.

Os membros do Pleno concordaram que John Textor infringiu os artigos 243-F (ofensa à honra) e 258-B (invasão de campo).

A defesa de Textor discordou fortemente com a punição do artigo 258-B. Eles acreditam que, por ser o principal dirigente do clube e ter credenciamento, o norte-americano tinha o direito de estar à beira do gramado ao final do confronto.

Além disso, a defesa também disse que não esperava o julgamento do caso devido a uma solicitação de investigação das acusações de manipulação de resultados no futebol brasileiro feitas por Textor, que tem ligação com o caso em questão.