Flaco López reforça desejo de vencer a Libertadores e exalta virada do Palmeiras: "Incrível"

O Palmeiras ainda celebra a virada por 3 a 2 sobre o Independiente del Valle, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O atacante Flaco López, que deu assistência para o gol de Lázaro, o segundo do Verdão, reforçou seu desejo de vencer a taça continental e exaltou a postura do time.

"Estou muito feliz porque, como falamos lá no começo do ano, é uma competição que eu anseio muito ganhar, então estou dando o meu máximo para lograr isso. Temos que ir jogo a jogo, cada jogo vai ser o mais difícil, e ajudar o time como der. Estou muito feliz que estou ajudando e sendo muito importante para o time", disse.

"Foi uma virada muito especial. No futuro vamos lembrar e não vamos acreditar nas coisas que aconteceram com a nossa caminhada até aqui. Foi mais uma noite incrível que vivemos aqui no Palmeiras. Mais uma virada importante em um jogo de Copa, que sempre é difícil e contra um grande rival. Havia tempo que eles não perdiam lá. Então, foi muito importante para dar confiança para todo mundo e todos foram muito bem no jogo. Todo mundo que entrou, quem jogou mais, quem jogou menos. Foi muito bom e estou muito feliz por isso porque todo mundo está pronto e preparado para os grandes jogos que vamos ter nessa caminhada", seguiu.

Nesta temporada, Flaco López disputou 22 dos 23 jogos do Palmeiras, sendo titular em 17 deles, ficando de fora apenas do primeiro jogo do ano. Além disso, o argentino marcou 11 gols e deu três assistências. O atacante terminou o Campeonato Paulista com dez bolas na rede.

Flaco chegou ao Palmeiras no meio de 2022 e desde então conquistou cinco títulos: dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023). O atacante segue à disposição de Abel Ferreira para o clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada do Brasileirão.

O Choque-Rei acontece nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), no Morumbis. Com quatro pontos, o Palmeiras é o 11° colocado na tabela do Campeonato Brasileiro.