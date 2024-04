Avaí demite Eduardo Barroca após derrota para o Santos na Série B

Eduardo Barroca não é mais o técnico do Avaí. Após a derrota da equipe catarinense para o Santos nesta sexta-feira (26), pela Série B, o clube comunicou o desligamento do treinador em suas redes sociais.

Contratado em julho de 2023, Barroca tinha o objetivo de garantir a permanência do clube de Santa Catarina na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, que estava ameaçada pelo rebaixamento. A equipe acabou na 13ª colocação, com 44 pontos

Neste ano, porém, Barroca não somou bons resultados e balançava no comando. O Avaí, em 17 jogos, venceu sete vezes, empatou quatro e saiu derrotado em seis oportunidades. No Catarinense, foi eliminado para o Brusque na semifinal, e sequer pontuou nas duas rodadas iniciais da Série B, perdendo para Operário-PR e Santos.

Eduardo Barroca deixa o comando técnico do Avaí O Avaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca não é mais técnico do Leão. O profissional havia iniciado sua segunda passagem pelo Avaí em julho do ano passado. O Avaí Futebol Clube agradece os serviços prestados pelos... pic.twitter.com/jBYj13AkLI ? Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) April 27, 2024

Confira a nota do Avaí na íntegra

"Eduardo Barroca deixa o comando técnico do Avaí.

O Avaí Futebol Clube informa que Eduardo Barroca não é mais técnico do Leão. O profissional havia iniciado sua segunda passagem pelo Avaí em julho do ano passado.

O Avaí Futebol Clube agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sucesso em suas novas empreitadas."