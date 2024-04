Diretoria do Corinthians promete não renovar o contrato de Fagner

A diretoria do Corinthians prometeu não renovar o contrato de Fagner. A decisão foi transmitida aos torcedores organizados em reunião com o presidente Augusto Melo.

O que aconteceu

O colunista Samir Carvalho informou em live do Corinthians no canal do UOL Esporte no Youtube que Fagner não deve continuar em 2025.

O lateral-direito tem contrato até o fim deste ano e é alvo dos torcedores organizados.

No papo com as torcidas organizadas, o presidente Augusto Melo falou sobre a decisão de não renovar com o lateral que ainda é titular.

Houve uma promessa que o Fagner não vai renovar o contrato. Teve pressão da torcida sobre os líderes do elenco. Me falaram exatamente isso. Os torcedores receberam a notícia de que o Fagner não vai renovar

Samir Carvalho