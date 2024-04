De volta ao CT, Rubão tem encontro marcado com Augusto para alinhar permanência no Corinthians

A situação do diretor de futebol do Corinthians, Rubens Gomes, ou Rubão, segue indefinida. O presidente do clube, Augusto Melo, deixou o Estádio Nabi Abi Chedid no último sábado, após a derrota por 1 a 0, decidido a desligá-lo do cargo, mas o cenário mudou nos últimos dias.

Em meio à crise política do clube e após o conflito público com Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, Rubão retornou ao CT Dr. Joaquim Grava nesta sexta-feira. Ele contraiu dengue e estava internado nos últimos dias.

Portanto, até o momento, o dirigente permanece no clube. A Gazeta Esportiva ainda apurou que o diretor marcou uma reunião com Augusto Melo. O intuito deste encontro é que a dupla volte a se entender e que Rubão continue no clube.

Após a derrota em Bragança, Augusto passou pela zona mista e, questionado sobre Rubão, prometeu "mudanças em tudo" nos próximos dias. Porém, até agora, tudo segue igual.

Augusto reavaliou sua decisão depois de ser alertado por aliados no Parque São Jorge sobre o risco de demitir Rubão do cargo de diretor de futebol. Vice-presidente em 2007, ele foi o principal articulador político de Melo na campanha eleitoral e, tê-lo como opositor, neste momento, não seria positivo na leitura dos pares do presidente.

A decisão final deve ficar para os próximos dias. A Gazeta Esportiva apurou que, embora pressionado, Rubão tem apoio de grupos políticos no Parque São Jorge e não cogita pedir para sair, o que torna a decisão ainda mais difícil de ser tomada por Augusto.

A próxima semana promete ser agitada nos lados do Parque São Jorge. Na segunda-feira, conselheiros aprovarão ou não as contas do clube referentes ao ano de 2023, o último do mandato de Duilio Monteiro Alves no Corinthians.