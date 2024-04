Corinthians recebe multa de R$ 76 mil por uso de sinalizadores da torcida

O Corinthians não escapou de uma punição em julgamento realizado nesta quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O Timão recebeu uma multa de R$ 76 mil em função do uso de sinalizadores por parte de sua torcida no jogo contra o São Bernardo, pela Copa do Brasil.

O duelo aconteceu no dia 14 de março, no estádio Primeiro de Maio, no ABC. O Corinthians venceu por 2 a 0 e avançou de fase, porém acabou denunciado em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), o 206 e o 213, após o registro da súmula do árbitro Bráulio da Silva Machado.

O julgamento foi feito pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD. O Tribunal considerou que a ação da torcida corintiana atrapalhou o duelo em cinco oportunidades. Os sinalizadores foram usados como protesto pelo preço dos ingressos para acompanhar o confronto no estádio.

Pelo artigo 213, que gerou a multa de R$ 76 mil, o Corinthians poderia também ter sido punido com a perda de até dez mandos de campo. Agora, o problema é que o Timão pode sofrer uma nova punição pelo mesmo motivo porque o árbitro do jogo contra o Red Bull Bragantino, Rafael Rodrigo Klein, citou na súmula da partida o uso de sinalizadores por parte da Fiel no Nabi Abi Chedid, no sábado passado.

A propósito, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a multa causada pelos sinalizadores na partida da Copa do Brasil também foi tratada no encontro ocorrido nesta quinta-feira entre integrantes da Gaviões da Fiel com o presidente Augusto Melo e o diretor de marketing Sergio Moura, no Parque São Jorge.

A conversa entre torcedores e dirigentes ainda abordou outros temas, como a gestão da equipe administrativa, a gestão financeira do clube, o planejamento da direção de futebol para a temporada e a avaliação do desempenho do elenco.