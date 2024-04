Com gol de Michael, Al-Hilal vence e fica cada vez mais próximo do título do Saudita

Nesta sexta-feira, o Al-Hilal recebeu o Al Fateh na Kingdom Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Saudita, e venceu pelo placar de 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Michael, Rúben Neves e Al-Bulaihi, para os mandantes, e Zelarayán, para os visitantes.

O resultado mantém o time de Jorge Jesus na primeira posição, agora com 80 pontos conquistados, 12 a mais que o Al-Nassr, que está em segundo lugar. Já o Al Fateh aparece na sétima colocação, com 40 pontos.

Agora, o Al-Hilal volta a campo na próxima terça-feira, às 15h (de Brasília), em jogo diante do Al-Ittihad, pelas semifinais da Copa do Rei Saudita. O Al Fateh, por sua vez, terá compromisso apenas na quinta-feira, às 15h (de Brasília), contra o Al-Riyadh, pelo Campeonato Saudita.

Após um primeiro tempo sem muitas emoções, o Al Fateh abriu o placar aos 11 minutos da etapa final. Tello recebeu passe na entrada da área e encontrou Zelarayán, que, pela direita, chutou cruzado para o fundo do gol.

Contudo, a felicidade do time visitante não durou muito tempo, já que o Al-Hilal empatou a partida apenas um minuto depois, aos 12. Após Aldawsari cruzar para a área e o goleiro Rinne sair mal do gol, a bola caiu em Michael, que cabeceou para as redes.

Aos 23 minutos, Al Qahtani foi derrubado dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou a penalidade. Na cobrança Rúben Neves chutou firme para virar o jogo para o Al-Hilal.

Nos longos acréscimos do jogo, mais precisamente aos 59 minutos, Savic cobrou falta e, no rebote do goleiro, o zagueiro Al-Bulaihi marcou o terceiro da equipe de Jorge Jesus e fechou o placar.