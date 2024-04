São Paulo e Palmeiras fazem reunião por coletiva de Abel Ferreira no Morumbis

São Paulo e Palmeiras se reuniram nesta quinta-feira com representantes da Federação Paulista de Futebol para acertar detalhes do clássico da próxima segunda-feira, que acontece no Morumbis, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

No encontro ficou definido que o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, poderá usar a sala de imprensa do Morumbis para conceder sua entrevista coletiva após a partida, o que não aconteceu no último clássico disputado no estádio, pelo Campeonato Paulista.

Alegando reciprocidade, o São Paulo não permitiu que Abel Ferreira concedesse entrevista na sala de imprensa do Morumbis, uma vez que o Palmeiras não disponibiliza ao técnico tricolor um espaço com infraestrutura parecida quando as equipes se enfrentam no Allianz Parque.

Membros do Tricolor também reclamaram do tratamento dado pelo Palmeiras a eles quando há clássico no estádio alviverde, onde são instalados em um camarote com visão nada privilegiada do gramado, além de, eventualmente, serem forçados a transitarem entre torcedores palmeirenses.

A polêmica arbitragem do último Choque-Rei, que protagonizou decisões polêmicas e erros em lances capitais, ajudou para o clima tenso nos corredores do Morumbis após o clássico entre as equipes. Desta vez, porém, a promessa é de que o ambiente seja marcado pelo respeito entre as partes.

A reunião entre representantes de São Paulo e Palmeiras, nesta sexta-feira, foi respeitosa e correu em bom tom. A relação dos clubes ficou abalada não só após o veto à coletiva de Abel Ferreira no último clássico, mas também pelas ofensas, uma delas xenófoba, por parte do diretor de futebol tricolor, Carlos Belmonte, ao treinador palmeirense, chamado de "português de m..." - dias depois, o cartola são-paulino pediu desculpas ao comandante rival.

Esse será o terceiro confronto entre São Paulo e Palmeiras neste ano. Os dois primeiros terminaram empatados: 0 a 0 pela Supercopa Rei, vencida pelo Tricolor nos pênaltis, e 1 a 1 pela primeira fase do Campeonato Paulista.