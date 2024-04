Flamengo inicia venda de ingressos para jogo com Amazonas

O Flamengo iniciou nesta quinta-feira a venda de ingressos para o jogo de ida contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. Inicialmente, os clientes do plano Nação Sócio-Torcedor poderão adquirir as entradas em diferentes horários no primeiro dia de comercialização dos bilhetes. A venda para o público geral começará apenas nesta sexta-feira.

O duelo entre Flamengo e Amazonas será disputado na quarta-feira que vem, dia 1º de maio, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A volta está prevista para o dia 22, em Manaus.

Confira os valores:

Norte (Flamengo)



- Diamante: R$20,00



- Platina: R$28,00



- Ouro: R$28,00



- Prata: R$32,00



- Bronze: R$40,00



- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Sul (Flamengo)



- Diamante: R$20,00



- Platina: R$28,00



- Ouro: R$28,00



- Prata: R$32,00



- Bronze: R$40,00



- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Flamengo)



- Diamante: R$25,00



- Platina: R$35,00



- Ouro: R$35,00



- Prata: R$40,00



- Bronze: R$50,00



- Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Leste Inferior (Flamengo)



- Diamante: R$30,00



- Platina: R$42,00



- Ouro: R$42,00



- Prata: R$48,00



- Bronze: R$60,00



- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Oeste inferior (Flamengo)



- Diamante: R$30,00



- Platina: R$42,00



- Ouro: R$42,00



- Prata: R$48,00



- Bronze: R$60,00



- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Maracanã Mais (Flamengo)



- Diamante: R$168,75



- Platina: R$206,25



- Ouro: R$206,25



- Prata: R$225,00



- Bronze: R$262,50



- Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Sul B (Visitante)



- Visitante: R$80,00 (meia R$40,00).

Mais informações: https://flamengo.superingresso.com.br/#!/apresentacao/f76dbc87f9f11c5ef44ca0b43507c9cfaee6678c?utm_source_redes_x_flaxamz0105