Com direito a quatro gols de Haaland, City goleia Wolverhampton e fica a um ponto do líder Arsenal

Em compromisso válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu o Wolverhampton no Etihad Stadium e venceu por 5 a 1. Haaland (4) e Julián Álvarez marcaram os gols da equipe mandante, enquanto Hwang Hee-chan balançou as redes para os visitantes.

O triunfo manteve a equipe de Manchester na vice-liderança da Premier League. Os "Citizens" contam com uma partida a menos na competição, somando 82 pontos em 35 partidas. O Wolverhampton, por sua vez, segue com 46 pontos em 36 partidas, ocupando o 11º lugar.

O próximo embate do City será só no próximo sábado, contra o Fulham. Os Wolves voltam a campo no mesmo dia, pelo mesmo torneio, mas diante do Crystal Palace.

O jogo

Os atuais campeões ingleses conseguiram marcar logo aos 12 minutos da primeira etapa, com uma cobrança de pênalti. Haaland bateu forte no canto direito do goleiro e inaugurou o placar.

O atacante norueguês marcou o segundo dele e ampliou a diferença aos 34 minutos, quando recebeu cruzamento de Rodri na segunda trave e cabeceou no contrapé do goleiro do Wolverhampton.

O terceiro do City veio após outra cobrança de pênalti. O camisa 9 bateu e garantiu seu hattrick na partida aos 48 do primeiro tempo.

Na etapa complementar, o único gol dos visitantes saiu aos 8 minutos. Hwang Hee-chan aproveitou a chance depois de Ederson desviar um cruzamento que vinha da direita, finalizando rasteiro no meio do gol.

Haaland anotou seu quarto e último gol aos 9 do segundo tempo, um minuto após o gol adversário: ele recebeu lançamento de Phil Foden, cortou o marcador e bateu no ângulo direito do goleiro com a canhota.

Por fim, aos 40 da segunda etapa, Julián Álvarez aproveitou bom passe de Rodri e finalizou cruzado de esquerda, fechando a goleada.

