Girona vence o Barcelona de virada e garante título do Real Madrid no Espanhol

O Barcelona perdeu para o Girona neste sábado por 4 a 2, no Estádio Montilivi, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. Por conta do tropeço do clube catalão, o Real Madrid conquistou o título da competição, após ter vencido o Cádiz por 3 a 0, no Santiago Bernabéu.

Com o resultado, o Barça desce para a terceira colocação e permanece com 73 pontos. Faltando quatro rodadas para o fim da liga nacional, o time comandado pelo técnico Xavi não pode mais ultrapassar a equipe merengue, que garantiu o troféu com 87 pontos. Já o Girona sobe para a segunda posição, com 74, e está classificado para a próxima Liga dos Campeões.

Este é o 36º troféu de La Liga do Real Madrid. Com a conquista, o time aumentou a distância para o Barcelona, que levantou a taça 27 vezes.

O Barça entra em campo novamente no dia 13 de maio, às 16h (de Brasília), contra a Real Sociedad, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelo Campeonato Espanhol. Enquanto o Girona visita o Alavés na próxima sexta-feira, às 16h.

O jogo

A partida começou movimentada e o Barcelona abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Lamine Yamal fez grande lançamento para Andreas Christensen, que dominou no peito e chutou rasteiro no canto esquerdo para balançar as redes.

Um minuto depois, o Girona empatou a partida. Iván Martín recebeu pela esquerda, driblou a marcação e cruzou para Artem Dovbyk, que cabeceou forte para o fundo do gol.

No fim da primeira etapa, aos 45 minutos, o Barcelona marcou o segundo. Lamine Yamal avançou pela esquerda e foi derrubado por Miguel Gutiérrez. Após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti e Robert Lewandowski converteu.

O Girona voltou melhor para o segundo tempo e empatou novamente aos 19 minutos. Dovbyk aproveitou o passe errado de Sergi Roberto, avançou livre com a bola e tocou para Portu, que chutou rasteiro para marcar.

A virada do Girona veio em seguida, aos 21 minutos. Portu recebeu grande passe pela direita e tocou para Miguel Gutiérrez na entrada da área, que dominou e finalizou para fazer o terceiro da equipe.

Aos 29 minutos, o Girona ampliou com um golaço. O brasileiro Savinho fez grande lançamento para Portu, que chutou de voleio pela direita para marcar o último gol do jogo.