Uma semana depois da saída de Ramón Díaz, o Vasco segue na procura por um novo técnico

O Vasco foi surpreendido pela saída do técnico Ramón Díaz, no último sábado, depois da goleada por 4 a 0 sofrida diante do Criciúma. Com isso, a diretoria passou a procurar um novo nome para o cargo para a sequência da temporada. Após uma semana, os cruzmaltinos estão longe de uma definição.

As especulações em torno do novo técnico só aumentam com o passar dos dias. Nomes como Fábio Carille e Paulo Pezzolano foram ventilados. Outros apareceram, como o português Álvaro Pacheco, mas nada não foi definido.

O treinador do Santos, Fábio Carille, inclusive garantiu sua permanência no clube paulista, em entrevista durante a semana.

A diretoria do Vasco parece não estar com pressa para a definição do novo técnico. Uma opção é esperar o fim da temporada europeia e a fase de grupos da Copa Libertadores e da Sul-Americana para concretizar a chegada do comandante.

Próximo jogo do Vasco da Gama.

Dentro de campo, o Cruzmaltino vive má fase, vindo de quatro jogos sem vitória. Além do empate diante do Fortaleza, pela terceira fase da Copa do Brasil, o time perdeu as três últimas partidas no Brasileirão e ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas três pontos.

Sob o comando de Ricardo Paiva, os cruzmaltinos voltam a campo contra o Athletico-PR, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), em Curitiba, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.