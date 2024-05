Corinthians estreia camisa "blackout" contra o Fortaleza; veja os detalhes

Neste sábado, o Corinthians terá uma novidade na partida contra o Fortaleza, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O clube irá estrear o seu novo uniforme para a temporada 2024/25.

Apesar do jogo ser na Neo Química Arena, o Timão entrará em campo com a sua camisa dois. Os paulistas optaram por inaugurar a blusa toda preta devido a sua representatividade diante da campanha "Nossa história é uma página em preto".

Corinthians e Nike cedem de seu protagonismo nesta versão e seus símbolos são perceptíveis pela diferença de textura entre o tecido e a aplicação das marcas. Patrocinadores também entram com logos pretos, mas contam com uma tecnologia especial e exclusiva, que destaca suas marcas diante de certos ângulos de luminosidade, especialmente com o disparo de flashes.

Os nomes e números dos atletas, em nova tipografia inspirada pela cultura africana, permanecem visíveis e sem efeito refletivo.

Atualmente, o uniforme do time masculino conta com as marcasnVai de Bet, BMG, Ezze Seguros, Ale, UniCesumar, Konami e Totvs. Na camisa "blackout" feminina, Vai de Bet, BMG, Kasinski, UniCesumar e Totvs também terão estamparia com o efeito especial.

Além da campanha e dos novos uniformes, Corinthians e Nike terão ações práticas no decorrer do ano, incluindo conteúdos de letramento racial trabalhados junto ao Observatório da Discriminação Racial do Futebol (ODRF) e oportunidades para jovens negros junto ao Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Outros eventos sociais e culturais serão anunciados no decorrer do ano.

Corinthians e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.