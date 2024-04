Athletico-PR tem 91% de aproveitamento desde a estreia do técnico Cuca

Nesta quarta-feira (24), o Athletico-PR visitou o Danubio no Uruguai e venceu por 1 a 0 pela Copa Sul-Americana. A partida foi o 11° confronto da equipe com Cuca no comando.

Desde a chegada do experiente treinador, o Furação tem 91% de aproveitamento, com dez vitórias e apenas uma derrota. Os dados foram levantados pelo site especializado "Sofascore".

? @AthleticoPR desde a estreia de Cuca: ?? 11 jogos ? 10V - 1D (!) ? 91.0% aproveitamento (!) ?? 29 gols (!) ? 4 gols sofridos (!) ? 4.8 finalizações p/ marcar gol (!) ?? 32.5 finalizações p/ sofrer gol (!) ? Melhor campanha da Sul-Americana. ? 4º colocado no... pic.twitter.com/gUa9pl8Bgc ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) April 25, 2024

Cuca estreou pelo Athletico no dia 10 de março, na goleada do Furação contra o Londrina pelo placar de 6 a 0 nas quartas de final do Campeonato Paranaense. Após este resultado, a equipe rubro-negra jogou mais quatro vezes no estadual, e com quatro triunfos, foi campeã do torneio.

Na Copa Sul-Americana, a campanha do Furação até aqui é espetacular. São três partidas, três vitórias, 11 gols marcados e a melhor campanha do torneio continental.

Já no Campeonato Brasileiro, o Athletico é o quarto colocado. Na competição nacional, foi a única vez que Cuca perdeu no comando do Furação. No dia 17 de abril, o Grêmio venceu os paranaenses por 2 a 0, na Arena do Grêmio.

O próximo jogo do Athletico é neste domingo (28) contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.