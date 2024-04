Cuca exalta aproveitamento no Athletico-PR: 'Real e City não têm'

O técnico Cuca citou Real Madrid e Manchester City para exaltar a fase do Athletico-PR após a vitória sobre o Danubio, nesta quarta (24), pela Sul-Americana.

O que aconteceu

Cuca destacou que nenhum dos dois gigantes europeus ostentam a marca do Furacão de dez vitórias em 11 jogos. O recorte utilizado é o número de partidas desde que o treinador assumiu o comando da equipe, com aproveitamento de 90% dos pontos disputados.

O Real soma seis vitórias e cinco empates, enquanto o City teve sete triunfos e quatro empates nos últimos 11 jogos. Os clubes, inclusive, se enfrentaram nas quartas de final da Liga dos Campeões — os espanhóis avançaram nos pênaltis após empates nos duelos de ida e de volta.

No entanto, ambos estão invictos nesse recorte, diferentemente do Athletico. O Furacão perdeu para o Grêmio, o que acabou com a invencibilidade com Cuca.