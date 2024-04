Calleri busca se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores

Com a postura fora e dentro de campo, Calleri vem cada vez ganhando o coração dos são-paulinos e entrando na história do clube. Agora, além do sucesso do Tricolor, o argentino está em busca de outro feito.

O camisa 9 quer se isolar como terceiro maior artilheiro do São Paulo na Libertadores. Atualmente, ele divide a posição com Pedro Rocha, Muller e Palhinha, todos com dez gols.

Do quarteto, o que tem maior média é Calleri (0,69), à frente do uruguaio (0,43), o meia (0,37) e o camisa 7 (0,34). No topo da lista, aparecem Rogério Ceni e Luis Fabiano, respectivamente com 14 gols marcados cada.

Essa é a segunda participação do argentino na Libertadores vestindo a camisa tricolor. Na anterior, ele foi o melhor jogador da campanha que terminou na semifinal, com 12 jogos e nove tentos.

Com Calleri à disposição, o São Paulo entra em campo para enfrentar o Barcelona-EQU pela terceira rodada da Libertadores. O confronto está marcado para acontecer às 21h (de Brasília) dessa quinta-feira (25), no Equador.

