Dinheiro movimentado na primeira janela se aproxima do valor total registrado em 2023

Com R$ 1,8 bilhão, a primeira janela de transferências de 2024 (de 10 de janeiro a 7 de março) já se aproxima do valor obtido pelas movimentações internacionais de atletas conduzidas pelos clubes brasileiros em todo o ano de 2023, que foi cerca de R$ 1,9 bilhão.

Do valor movimentado neste ano, cerca de US$ 125 milhões (R$ 682,4 milhões) são em operações em dólar, e mais € 213 milhões (R$ 1,1 bilhão) em operações em euros. Com o resultado da primeira janela, a expectativa é que 2024 supere a marca histórica registrada no ano passado.

O valor que se obteve em 2023 agrupou todas as movimentações financeiras de entrada e saída de atletas profissionais do Brasil, sendo cerca de R$ 1,25 bilhão em vendas de atletas dos clubes brasileiros para o exterior, e R$ 650 milhões em valores gastos com a contratação de jogadores vindos de fora do país.

Confira a comparação entre a primeira janela de transferência de 2023 e 2024:

2024

Entrada de atletas (733)

Dólar: US$ 72.551.600,00 (R$ 370,14 milhões)

Euro: € 66.923.000,00 (R$ 365,38 milhões)

Real: 0

Saída de atletas (906)

Dólar: US$ 51.558.000,00 (R$ 261,52 milhões)

Euro: € 145.185.000,00 (R$ 792,66 milhões)

Real: 0

2023

Entrada de atletas (493)

Dólar: US$ 32.309.107,89 (R$ 163,88 milhões)

Euro: € 34.660.789,47 (R$ 189,24 milhões)

Real: 0

Saída de atletas (548)

Dólar: US$ 13.421.434,00 (R$ 68 milhões)

Euro: € 49.910.500,00 (R$ 272,50 milhões)

Real: R$ 200.000,00

O mercado brasileiro segue em crescimento constante. O aumento dos valores já ocorreu na comparação de 2023 com 2022, no qual alcançou uma marca equivalente a R$ 1,5 bilhão.

Além disso, saíram do Brasil para o exterior um total de 2.589 atletas em 2023, resultando em um crescimento de 20% em comparação com o total de 2022, sendo realizadas 145 transferências onerosas (com acordo e pagamento de valores entre os clubes envolvidos).

Na última temporada, chegaram ao futebol brasileiro um total de 1.216 jogadores vindos do exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, representando um pequeno aumento em relação a 2022 (6,5%).

Porém, o valor gasto pelos clubes brasileiros cresceu em 43%, em comparação com a quantia gasta em 2022.

Veja os números:

2023

Entrada de atletas (1.216)

Dólar: US$ 68.470.125,89 (cerca de R$ 347,31 milhões)

Euro: € 51.447.530,27 (R$ 280,89 milhões)

Real: 0

Saída de atletas (2.859)

Dólar: US$ 49.393.934,01 (R$ 250,55 milhões)

Euro: € 179.545.000,01 (R$ 980,26 milhões)

Real: R$ 200.000,00

2022

Entrada de atletas (901)

Dólar: US$ 38.068.420,00 (R$ 193,10 milhões)

Euro: € 47.240.000,00 (R$ 257,92 milhões)

Real: 0

Saída de atletas (1.047)