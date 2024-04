Rodrigo Ferreira se dispõe a jogar nas duas laterais no Santos e diz estar bem fisicamente

Apesar de já ter estreado, Rodrigo Ferreira foi oficialmente apresentado como jogador do Santos nesta segunda-feira. O lateral atuou na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, no último sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Na ocasião, ele entrou no intervalo e ajudou a equipe a construir o triunfo jogando pela esquerda, apesar de ser lateral direito de origem. O defensor de 29 anos foi questionado onde prefere atuar e se colocou à disposição doo técnico Fábio Carille.

"Mesmo sabendo que minha posição de origem é lateral-direito, estou à disposição do professor e do grupo para ser útil seja na lateral-direita ou esquerda. Desde que seja utilizado para poder fortalecer o grupo ainda mais nesse retorno nosso a Série A, sabendo das dificuldades para recolocar o Santos no lugar de onde não deveria ter saído", disse.

"Estou à disposição, seja na direita ou esquerda. Quero ajudar. O professor precisou contar comigo na esquerda na estreia, entrei e fiz o meu melhor em prol da equipe. Se for na direita, estarei à disposição também. Estou à disposição para entrar e ajudar", ampliou.

Rodrigo foi anunciado em 5 de março, mas demorou para estrear. Isso porque o jogador defendeu o Mirassol no Campeonato Paulista e, por isso, não estava apto para jogar a reta final do Estadual pelo Peixe, que foi vice-campeão.

Além disso, o Alvinegro Praiano estava punido pela Fifa devido a uma multa com o Krasnodar, da Rússia, e estava impedido de registrar novos atletas. A sanção caiu na última quarta-feira.

Apesar de ter ficado mais de um mês apenas treinando, Rodrigo Ferreira destacou que está 100% fisicamente.

"Sobre a questão física, por estar em competição estou bem apto. Mas, querendo ou não, este período de inatividade atrapalha um pouco. Você perde um pouco do ritmo de jogo. Mas com sequência, se o professor for contar comigo, ao decorrer dos jogos me adapto. Mas estou 100% apto", finalizou.

O Santos volta a campo na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.