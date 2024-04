Fora de casa, Guarani estreia na Série B com derrota para o Vila Nova

Nesta segunda-feira, o Guarani perdeu para o Vila Nova por 2 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela primeira rodada da Série B. Luciano Naninho e Todinho anotaram os gols dos donos da casa.

O Guarani volta a perder na estreia da Série B após vencer a primeira rodada em 2023. A equipe não entrava em campo há mais de um mês, mais precisamente no dia 10 de março, quando venceu o RB Bragantino por 1 a 0, pelo Campeonato Paulista. Com a derrota, o Bugre ficou na 19ª posição da competição.

O Vila Nova, vice-campeão goiano, conquistou sua segunda vitória seguida na temporada. O time venceu o Cuiabá na última quarta-feira, por 2 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde. O triunfo colocou os donos da casa na terceira posição com três pontos.

Ambas as equipes voltam a campo nesta sexta-feira, pela segunda rodada da Série B. O Guarani encara a Chapecoense, em Campinas, enquanto o Vila Nova viaja até o Recife para encarar o Sport.

O Tigre vai vencendo até aqui em sua estreia! Vitória parcial de 2? a 0? em cima do Guarani ??? O @VilaNovaFC sairá com os três pontos nesta noite? Ou o Bugre ainda irá reagir? ?: Carlos Costa/UAI FOTO pic.twitter.com/wHZsmwgTzY ? Brasileirão Betnacional - Série B (@BrasileiraoB) April 23, 2024

Melhor em campo no primeiro tempo, o Vila Nova abriu o placar aos 31 minutos. Luciano Naninho aproveitou lançamento, ganhou da marcação e bateu de voleio, com desvio, para balançar as redes do Guarani.

A equipe paulista voltou para a etapa final em busca do empate. Todavia, foram os donos da casa que colocaram a bola na rede. Aos 11 minutos, Todinho recebeu na grande área e finalizou de esquerda no alto para ampliar o marcador em Goiânia.

Com dois gols de desvantagem, o Guarani melhorou na partida e quase descontou o placar. No entanto, o Vila Nova soube se defender para somar os primeiros três pontos na competição.