Em casa, Ferroviária cede empate ao ABC pela estreia da Série C do Brasileiro

Nesta segunda-feira, Ferroviária e ABC empataram em 1 a 1, pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O clube paulista abriu o placar na primeira etapa, mas cedeu empate no início do segundo tempo.

Assim, as duas equipes somam um ponto cada da competição e ficam na metade da tabela. A Ferroviária ocupa o 12º lugar, já o ABC larga na 11ª posição.

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C, no domingo, a Ferroviária visita o CSA, às 16h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé. O ABC, por sua vez, um dia antes, às 17h, recebe o Náutico, no Frasqueirão.

A Ferroviária inaugurou o marcador aos 20 minutos da primeira etapa. Wesley Santos, defensor do ABC, perdeu a bola para Juninho e o derrubou dentro da grande área. O árbitro marcou a penalidade máxima. O próprio Juninho assumiu a cobrança e não desperdiçou a chance, estufando as redes.

O empate do ABC saiu aos seis minutos da etapa complementar. O atacante Rhuan aproveitou sobra, após a defesa da equipe de Araraquara afastar mal, e soltou um foguete de perna direita.

Confiança e Londrina empatam em estreia pela Série C

Ainda nesta segunda-feira, Confiança e Londrina empataram também pelo placar de 1 a 1, no Batistão. Davi, logo aos dois minutos da etapa complementar, inaugurou o marcador para o Londrina. Entretanto, aos 30 minutos, os mandantes cravaram o gol de empate com tento de Rafael Victor.

Agora, com o ponto, o Confiança ocupa a nona colocação e o Londrina fica com a décima.