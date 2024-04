Senador exibe gol de Deyverson contra Fla durante CPI das Apostas; entenda

Do UOL, em São Paulo

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) usou, na CPI da Manipulação de Apostas e Jogos Esportivos, o lance que decidiu a Libertadores de 2021 entre Palmeiras e Flamengo durante seu discurso sobre o tema. John Textor, dono da SAF do Botafogo, estava presente à sessão.

O que aconteceu

O parlamentar tomou a palavra e citou o "perigo" de analisar apenas o comportamento dos atletas na investigação sobre possível manipulação de resultados.

Ele, então, ordenou a exibição do lance do gol de Deyverson sobre o Flamengo, marcado já na prorrogação da final da Libertadores de 2021.

A jogada ficou marcada por uma falha do então flamenguista Andreas Pereira, que acabou perdendo a bola no campo defensivo — o momento gerou o gol do palmeirense.

Para a gente ver como é perigoso olhar só para o comportamento do atleta. O lance que vou colocar — e coloquei também na audiência da Good Game — confronta a análise de que o comportamento dos atletas é determinante. Não houve manipulação, quero deixar claro. Não houve manipulação, mas vejam como [o fato de] olhar só para o comportamento dos atletas é perigoso Carlos Portinho (PL-RJ)

Assista ao momento