Com Bernardinho no comando, Seleção masculina de vôlei se apresenta em Saquarema

A Seleção Brasileira masculina de vôlei teve seu primeiro treinamento da temporada 2024, nesta segunda-feira. No Centro de Treinamento da CBV, em Saquarema, os atletas foram comandados por Bernardinho, em seu retorno após oito anos. A Seleção iniciou a preparação para a Liga das Nações, último desafio antes dos Jogos Olímpicos de Paris, no meio do ano.

O treinador Bernardinho comentou sobre seu retorno, destacando o pouco tempo que tem para preparar a equipe para os próximos compromissos.

"Estou de volta a Saquarema, assumindo de forma prática o comando da seleção masculina. Estamos iniciando um trabalho que, a curtíssimo prazo visa os Jogos de Paris. Parte do grupo já está aqui, com muita disposição, muita energia. O prazo é curto e temos que fazer o nosso máximo, da melhor maneira possível. Em paralelo a esse projeto de Paris, que é tão importante, temos que olhar para frente, para o futuro, para a perpetuação do Brasil como uma potência do vôlei mundial", afirmou o comandante.

Primeiro dia da seleção masculina na temporada! ???

Bernardinho de volta. Que venha a Liga das Nações!? pic.twitter.com/NNyJE8wKAF ? Vôlei Brasil (@volei) April 22, 2024

Com foco em adquirir experiência para as próximas edições de Jogos Olímpicos, Bernardinho repercutiu a importância de contar com jovens no grupo. "Por isso teremos um grupo de Seleção de Novos. Será um olhar para o futuro. São jogadores de muito potencial, que precisam de mais espaço, de jogar internacionalmente. E precisam dessa combinação de clubes e seleção. Então vamos com tudo para Paris 2024, mas olhando para os Jogos de 2028 e 2032 com a mesma atenção".

Jorge Bichara, diretor técnico da CBV, pontuou a importância da volta de Bernardinho para os próximos ciclos olímpicos.

"Estamos muito felizes com o retorno do Bernardo, que além de técnico da equipe adulta, segue no cargo de coordenador das seleções brasileiras masculinas. É exatamente essa integração entre todas as categorias que a CBV busca, já pensando nos dois próximos ciclos olímpicos. A Seleção de Novos é um dos pilares desse trabalho. Esse projeto começaria no próximo ano, mas a chegada do Bernardinho iniciou a ação. Será uma oportunidade para desenvolver jogadores mais jovens em treinos específicos, amistosos e competições, no Brasil e no exterior."

Onze jogadores estão participando dos treinos da seleção masculina visando a Liga das Nações 2024. O Brasil estreia no dia 21 de maio, contra Cuba, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira a lista de atletas presentes na apresentação:

Levantador: Brasília;



Oposto: Felipe Roque;



Ponteiros: Arthur Bento, Daniel Muniz e Paulo;



Centrais: Isac, Judson, Lucão e Otávio;



Líberos: Alê e Maique.