Athletico-PR inicia preparação para duelo contra o Danubio-URU pela Sul-Americana

Após vencer o Internacional, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo, o Athletico-PR iniciou a preparação, nesta segunda-feira, no CAT Caju, para o jogo contra o Danubio, pela Copa Sul-Americana.

Na atividade, a equipe paranaense foi divida em dois grupos. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no duelo diante do Internacional realizaram um trabalho separado na academia e fisioterapia do clube. Além disso, participaram de exercícios de recuperação física com especialistas.

Os outros jogadores ficaram para realizar trabalhos com bola no gramado. A equipe fez minijogos em campo reduzido, com foco em recuperação e manutenção da posse de bola.

Após isso, os atletas participaram de um treino técnico-tático, realizado em metade do campo. No fim, os jogadores foram submetidos a trabalhos específicos de finalização ao gol.

O Athletico-PR continua a preparação na manhã desta terça-feira, também no CAT Caju. A equipe volta aos gramados, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), para encarar o Danubio, no Estádio Centenário, em Montevidéu.