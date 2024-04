Presidente do São Paulo, Casares divulga despedida de Thiago Carpini no CT

O técnico Thiago Carpini esteve no CT da Barra Funda nesta sexta-feira para se despedir dos funcionários e atletas São Paulo. O presidente Julio Casares divulgou imagens do encontro com o ex-treinador do Tricolor, desligado do clube após a derrota para o Flamengo, no Rio de Janeiro.

"Hoje foi dia de se despedir de Thiago Carpini e sua comissão. Desejamos muita sorte aos competentes profissionais", afirmou o dirigente, nas redes sociais.

A passagem de Thiago Carpini foi marcada por altos e baixos. No início, o torcedor comemorou o título da Supercopa Rei e o fim do tabu sem vitórias contra o Corinthians na Neo Química Arena. Porém, na sequência, o Tricolor amargou a queda de rendimento, a eliminação no Paulistão para o Novorizontino e o início ruim no Brasileirão.

O balanço final de Thiago Carpini no São Paulo teve apenas 50% de aproveitamento. A equipe - com o jovem técnico - somou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Agora, o São Paulo irá apostar em um técnico estrangeiro. O argentino Luis Zubeldía, ex-LDU, é aguardado neste final de semana para assinar contrato com o Tricolor.