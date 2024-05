Próximo adversário do Santos na Série B, Guarani anuncia Júnior Rocha como novo treinador da equipe

O Guarani anunciou nesta quinta-feira a contratação de Júnior Rocha como novo treinador da equipe para a sequência da temporada. O técnico deixa o comando da Inter de Limeira e chega ao Bugre para substituir Claudinei Oliveira.

De acordo com o Guarani, Júnior Rocha já vai comandar o treino da equipe desta quinta-feira e vai fazer sua estreia no próximo jogo da equipe, quando visita o Santos, na próxima segunda-feira, às 21 horas (de Brasília), pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Júnior Rocha é o novo técnico do Guarani. O profissional de 43 anos assina com o Bugre após campanha de destaque no Paulistão liderando a Inter de Limeira, onde estava há duas temporadas, até as quartas de final. Saiba mais em: ?? https://t.co/g6QayEl3jp ? Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 2, 2024

O treinador tem passagens por Luverdense, CRB, Novorizontino, Santa Cruz e Figueirense. Júnior ganhou destaque em seu último trabalho, na Inter de Limeira, quando levou a equipe até as quartas de final do Campeonato Paulista.

A Inter de Limeira, que disputa a Série D do Brasileiro, se classificou na 2ª posição no grupo C do Estadual, ficando à frente do Corinthians, mas acabou eliminada pelo Bragantino nas quartas.

Júnior Rocha comandou a equipe de Limeira na vitória sobre o Pouso Alegre, no último sábado, na estreia do time na quarta divisão nacional.

Claudinei Oliveira foi demitido do comando técnico do Guarani depois de um começo ruim na segunda divisão. O time perdeu os dois primeiros jogos e ocupa a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento.