Técnico do Manchester United ironiza possível reformulação no elenco: "É uma piada"

Com a temporada abaixo do Manchester United, uma possível barca de jogadores para reformulação no elenco vem sendo especulada pela imprensa inglesa. O técnico Erik ten Hag, porém, ironizou os rumores, nesta quinta-feira.

"É uma piada! Desde que trabalhei aqui, todos os verões, 200 jogadores despertavam o interesse do Manchester United, o que não é verdade. Fizemos algumas pesquisas", disse.

"Todo verão, vendemos todos os jogadores do nosso time. O que não é verdade. Tenha calma e assuma a responsabilidade ao receber tal manchete. É totalmente idiota", completou.

O holandês, por outro lado, reconheceu o momento abaixo do time inglês e disse que melhorias precisam ser feitas, mas afirmou ter uma boa base do elenco.

"Vou agora para a minha quinta janela, duas janelas foram boas, duas janelas que perdemos. Temos que fazer novas melhorias no verão. Há uma base deste elenco que é muito boa. As lesões tiveram um grande impacto na nossa temporada", finalizou.

Rashford, Bruno Fernandes, Casemiro e Anthony são exemplos de jogadores com saídas especuladas. Apenas os jovens Garnacho, Hojlund e Mainoo são tidos como intocáveis e devem permanecer no clube.

Eliminado na fase de grupos da Liga dos Campeões e distante da briga pelo título da Premier League, o Manchester United tem a Copa da Inglaterra como tentativa de salvação da temporada. O adversário na final será o City no próximo dia 25, às 11h (de Brasília), em Wembley.

Antes disso, os comandados de Erik ten Hag encaram o Crystal Palace pela 36ª rodada do Campeonato Inglês , às 16h da próxima segunda-feira, no Selhurst Park. Com 54 pontos, o United está na sexta colocação.