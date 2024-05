Cruzeiro anuncia que Mateus Vital passará por cirurgia no ombro direito

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro anunciou que o meia Mateus Vital passará por cirurgia no ombro direito. O tempo de reabilitação do atleta não foi divulgado.

Ainda segundo o clube, o procedimento deve acontecer nos próximos dias, em Belo Horizonte, conduzido pelo médico do time, Dr. Sérgio Campolina. A recuperação, por fim, acontecerá no departamento de saúde e performance da agremiação.

Contratado pelo Cruzeiro em 2023, Mateus Vital participou de 13 jogos na temporada 2024, com dois gols marcados. Aos 26 anos, o meia acumula passagens por Panathinaikos, da Grécia, Corinthians e Vasco durante a carreira.

O Cruzeiro informa que o atleta Mateus Vital foi submetido a exames que identificaram a necessidade de intervenção cirúrgica imediata em seu ombro direito. O procedimento será realizado nos próximos dias, em Belo Horizonte, e será conduzido pelo médico do clube, Dr. Sérgio... pic.twitter.com/vo75TrILjd ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) May 2, 2024

Com o adiamento do duelo contra o Internacional devido às chuvas no Rio Grande do Sul, o Cruzeiro terá um período maior para treinamento. O próximo compromisso, então, será frente ao Alianza Fútbol pela Sul-Americana.

O confronto vai acontecer às 21h30 (de Brasília) da próxima terça-feira, na Colômbia. Na terceira colocação do Grupo B, o Cruzeiro está com três pontos, atrás de Unión La Calera (4) e Universidad Católica (7).