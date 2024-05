Errata: Raniele não cumpre suspensão e está à disposição do Corinthians na Copa do Brasil

Ao contrário do que foi publicado na última quarta-feira, o volante Raniele não precisará cumprir suspensão e está à disposição do Corinthians para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o América-RN.

O jogador tomou cartão amarelo na vitória por 2 a 1 do Timão na última quarta, na Arena das Dunas, pela partida de ida do confronto. Ele também levou cartão nos jogos contra o Cianorte e São Bernardo, pela primeira e segunda fase, respectivamente.

Contudo, como consta no Artigo 22º do Regulamento de Competições da Copa do Brasil, escrito pela CBF, os cartões são zerados ao término da segunda fase do torneio. Logo, Raniele não está suspenso. O conteúdo já foi apagado.

Com a vitória no primeiro jogo, em Natal, o Corinthians precisa de um simples empate para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Não há regra do gol qualificado (fora de casa), portanto, caso o empate persista no placar agregado, a definição será através dos pênaltis.

A segunda partida entre Corinthians e América-RN ocorre no dia 21 de maio (terça-feira), na Neo Química Arena. Os times entram em campo a partir das 20h (de Brasília).