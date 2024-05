Esposa de jogador brasileiro bate Ferrari avaliada em mais de R$ 1 milhão

Do UOL, em São Paulo

A esposa do jogador brasileiro Dyego Souza bateu com uma Ferrari, em Madrid, na Espanha, nesta terça-feira (30).

O que aconteceu:

Heidy Vieira colidiu uma Ferrari Portofino em uma cerca metálica. A informação é do jornal espanhol El Mundo.

O carro é avaliado entre R$ 1,17 e R$ 1,37 milhão e está no nome do jogador do Alcorcón, da segunda divisão espanhola.

A condutora, 40, testou positivo no teste de bafômetro, apresentando o dobro da taxa permitida. Ela vai ser investigada por crime contra a segurança rodoviária.

Um amigo do casal tentou se passar pelo condutor da Ferrari, mas as câmeras comprovaram que era ela quem estava na direção.

O veículo sofreu graves danos em sua parte dianteira. O para-choques, por exemplo, ficou completamente solto, com os suportes amassados e vários fragmentos no chão; além de vários amassados no capô.

Apesar dos danos na Ferrari, nenhum dos ocupantes se feriu no acidente. A brasileira será julgada em maio.

Dyego chegou ao local pouco depois do incidente, dirigindo uma Mercedes.

O atleta chegou a jogar na base do Palmeiras e passou por clubes como Operário-PR, Braga, Schenzhen, Benfica e Almería. Ele se naturalizou português e atuou na seleção do país entre 2019 e 2020.