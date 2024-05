Róger Guedes posa com leão, mas diz não ser dono do animal: 'Só uma visita'

Róger Guedes, atacante do Al-Rayyan, do Qatar, exibiu seu "novo mascote", mas depois esclareceu que não é dono do animal.

O que aconteceu

O ex-jogador do Corinthians compartilhou registros filhote de leão. Róger Guedes postou em seu perfil no Instagram imagens com o animal e com seu filho Ryan.

Os registros mostram Róger Guedes e seu filho cuidando do felino. Os dois deram leite para o leão em mamadeira, dentro de ambiente interno.

Horas depois, o brasileiro ressaltou que o leão não é seu. Dada a repercussão em cima das imagens, Róger Guedes explicou que se tratava apenas de uma visita para seu filho conhecer o animal.

Para os chatos, o leão não é meu, não comprei e não vou comprar ok. Só foi uma visita para meu filho ver e conhecer Róger Guedes

Róger Guedes está no Qatar desde agosto do ano passado. O brasileiro vive boa fase, com 19 gols em 23 partidas no país. O atacante está entre os três principais artilheiros do campeonato local. O Al-Rayyan, equipe do ex-Corinthians, disputa o título nacional e atualmente ocupa a segunda posição.

O atacante acumula passagens por Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras e Criciúma no Brasil. Róger Guedes também jogou no Shandong Lunen, da China, entre 2018 e 2020.