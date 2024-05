Léo Jardim, do Vasco, é o goleiro com mais defesas nos clubes da Série A

O Vasco empatou sem gols com o Fortaleza, no Castelão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O goleiro Léo Jardim se destacou nesta quarta-feira com seis defesas realizadas e foi importante para garantir o resultado da partida.

De acordo com o Sofascore, Léo Jardim é o goleiro com mais defesas na temporada, entre os clubes da Séria A do Campeonato Brasileiro. Em 18 jogos, o arqueiro realizou 76 defesas, o que resulta em uma média de 4,2 por partida.

Apesar dos 22 gols sofridos, o goleiro ainda defendeu 78% das bolas chutadas em direção ao seu gol, passou seis jogos sem ser vazado e pegou dois pênaltis.

? Léo Jardim é o goleiro da Série A com mais defesas e com a 2ª maior Nota na temporada 2024. ?? ?? 18 jogos

? 22 gols sofridos

? 76 defesas (4.2 /j!)

? 78% bolas defendidas (!)

? 6 jogos sem sofrer gols (33%)

? 2 pênaltis defendidos (!)

? Nota Sofascore 7.31 pic.twitter.com/dH3GtrAfgv ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 2, 2024

As boas atuações do jogador ao longo da temporada atraíram os olhares de Dorival Júnior, que convocou Léo Jardim para defender a Seleção Brasileira, nos amistosos do mês de março.

Mesmo com a boa fase do goleiro, o Vasco passa por um momento complicado na temporada. Além do empate diante do Fortaleza, o time vem de três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e ocupa a 17ª posição, com apenas três pontos conquistados.

O Cruzmaltino volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), quando visita o Athletico-PR, pela 5ª rodada do Brasileirão. A eliminatória com o Fortaleza vai ser decidida apenas no dia 21 de maio, em São Januário, às 21h30.