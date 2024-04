Flamengo não perde para o Palmeiras como visitante no Brasileirão há sete anos

Neste domingo (21), Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque, às 16h, pela 3° rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes são consideradas as mais fortes do Brasil no momento, mas um dado estatístico aumenta a confiança dos cariocas. Contando apenas o Brasileirão, o Mengão está invicto contra o Palmeiras atuando como visitante há sete anos.

A última vitória do Verdão em casa pelo Campeonato Brasileiro enfrentando o Rubro-negro foi em 2017. Naquela oportunidade, o Alviverde venceu por 2 a 0 com dois gols de Deyverson. O Palmeiras era comandado por Alberto Valentim, e o Flamengo tinha Reinaldo Rueda como técnico.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Desde então, foram seis jogos no Brasileiro entre as duas equipes com os cariocas sendo os visitantes. Nestas partidas, houve quatro empates por 1 a 1 e duas vitórias do Flamengo, ambas foram 3 a 1 para o Rubro-negro.

O último confronto entre os dois nesta situação foi no dia 08 de julho de 2023, em mais um empate entre os clubes. O Verdão abriu o placar com Dudu no primeiro tempo, mas na reta final da partida, De Arrascaeta empatou para o Mengão.

Veja a lista de jogos entre Palmeiras x Flamengo pelo Brasileiro desde 2017 na situação do visitante ser o clube carioca:

- Palmeiras 1×1 Flamengo (08/07/2023) - Brasileirão 2023

- Palmeiras 1×1 Flamengo (21/08/2022) - Brasileirão 2022

- Palmeiras 1×3 Flamengo (12/09/2021) - Brasileirão 2021

- Palmeiras 1×1 Flamengo (27/09/2020) - Brasileirão 2020

- Palmeiras 1×3 Flamengo (01/12/2019) - Brasileirão 2019

- Palmeiras 1×1 Flamengo (13/06/2018) - Brasileirão 2018

- Palmeiras 2×0 Flamengo (12/11/2017) - Brasileirão 2017.