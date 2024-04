'Fla mimimi é nociva ao clube': Mauro Cezar detona reclamações após vitória

O colunista Mauro Cezar Pereira elogiou no Posse de Bola o futebol do Flamengo na vitória contra o São Paulo e detonou a ala da torcida que classifica como "Fla mimimi". Segundo ele, há uma parcela dos rubro-negros que não entende o processo de evolução do time com Tite e faz mal ao próprio clube ao exagerar nas críticas.

'O Flamengo foi bem contra o São Paulo': "O Flamengo foi péssimo contra o Atlético-GO, mas foi bem contra o São Paulo, fez um bom jogo. Essas reclamações fazem parte da gloriosa Fla mimimi, que nunca está satisfeita. Depois do jogo com o Atlético-GO, havia motivos de sobra para reclamações, a atuação foi ridícula, péssima, mas contra o São Paulo, não. O time jogou bem, a vitória poderia ter sido um pouco mais ampla, e as mudanças o cara tem que fazer em algum momento, gente. O técnico tem que revezar jogador, não dá para jogar com os mesmos sempre, está 2 a 0, você vai rodar".

'A temporada para valer está começando agora': "Foi uma boa vitória do Flamengo, o placar poderia ter sido mais amplo, mas o Flamengo jogou contra o São Paulo. Ah, mas o São Paulo está em crise. Tá bom, então você acha que vai golear o São Paulo, massacrar o Palmeiras, atropelar o Internacional? Não é assim, é que essas pessoas criam uma fantasia como se tudo fosse fácil, mas o Flamengo ainda é um time sendo construído, esses defeitos nos gols de cabeça evidenciam isso, ainda existem pontos a ser ajustados, coisas que precisam ser feitas e é natural que assim seja, já que a temporada para valer está começando agora. Os maiores desafios são agora".

'A Fla mimimi é nociva para o Flamengo': "Críticas duras têm que acontecer depois do jogo de domingo, mas criticar e pegar no pé depois do jogo de quarta é o fim da picada, especialmente pela falta de entendimento de algo tão óbvio quanto a necessidade de mexer no elenco e revezar jogadores. O Tite falou na coletiva: 'vocês acham que eu quero tirar o Arrascaeta do time?'. Mas tem que tirar em algum momento, o Flamengo jogou sem o Arrascaeta, então é muita dificuldade de compreensão, a Fla mimimi é nociva para o Flamengo, especialmente porque já houve casos que os dirigentes já deram ouvido a essa ala de malucos da torcida do Flamengo, que acham que ninguém existe, é uma arrogância como se o adversário não existisse, o Flamengo tem que ganhar de todo mundo porque tem dinheiro. Se bastasse ter dinheiro, o PSG era campeão da Champions todo ano".

São Paulo: 'Zubeldía é o nome óbvio com 100 dias de atraso', diz Arnaldo

Com o São Paulo acertado com Luis Zubeldía, Arnaldo Ribeiro analisou que o técnico argentino era o nome óbvio para o Tricolor desde o início da temporada. Agora, ele chega com 100 dias de atraso, disse Arnaldo.

