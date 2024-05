Corinthians confirma que Rubão não terá substituto na diretoria de futebol

O Corinthians não vai procurar um substituto para o ex-diretor de futebol Rubão.

O que aconteceu

O Corinthians confirmou, via assessoria de imprensa, que o clube não vai substituir Rubão, destituído nesta quinta-feira (2).

O Timão terá o executivo Fabinho Soldado e o diretor adjunto Fernando Alba no departamento. A vaga de diretor de futebol estatutário ficará vaga.

Rubão se desentendeu com o presidente Augusto Melo há meses e era uma figura decorativa no clube. A demissão foi decidida há algumas semanas.

Augusto ouviu conselheiros e esperou o que considerou um "momento adequado" para dispensar Rubão. O Corinthians venceu Fluminense e América-RN e estancou a crise.

O anúncio da destituição, porém, veio poucas horas antes do lançamento do novo uniforme do Corinthians no Parque São Jorge. O presidente disse à imprensa que "não é dia" para tocar no assunto e que o tema único é a camisa.