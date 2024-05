Galhardo marca, e Cuiabá perde fora de casa para o Goiás pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Cuiabá foi derrotado pelo Goiás por 1 a 0, no Estádio Hailé Pinheiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Thiago Galhardo marcou o gol que deu a vitória aos donos da casa.

Agora, o Cuiabá precisa vencer o jogo de volta de qualquer jeito para avançar de fase, enquanto o Goiás tem a vantagem do empate. As equipes voltam a se encontrar no dia 23 de maio, na Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo neste domingo, quando recebe o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro. O Goiás visita o Brusque, na mesma data, pela Série B.

VITÓRIAAAAAAAAA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? COM GOL DE THIAGO GALHARDO, VENCEMOS O CUIABÁ POR 1 A 0 PELO JOGO DE IDA DA COPA DO BRASIL!#GOIxCUI (1×0)#CopaDoBrasil pic.twitter.com/f8nmMFyj6k ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 3, 2024

A partida contou com poucas oportunidades de gol na etapa inicial. O primeiro tento do jogo saiu apenas nos acréscimos, aos 46 minutos, quando Thiago Galhardo aproveitou desvio de cabeça de Edson para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Cuiabá seguiu improdutivo e pouco fez para assustar a defesa do Goiás, que segurou o resultado para sair de campo com a vitória.